Максим Боков: ЦСКА вполне может обогнать лидеров РПЛ

Бывший защитник ЦСКА Максим Боков полагает, что армейцам по силам стать чемпионами России по итогам текущего сезона. По состоянию на сегодняшний день ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Мир РПЛ.

«ЦСКА очень хорошо укрепился зимой. Трансфер Баринова удивил. Он был лидером и капитаном «Локомотива». Видимо, не сошлись характерами. Но не вдавался в подробности. Теперь он в нашей обойме. У всех команд есть шансы на чемпионство. Не такой большой отрыв у лидеров друг от друга. ЦСКА вполне может догнать и даже обогнать лидеров РПЛ», — сказал Боков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.