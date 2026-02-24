Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Байер 04 Леверкузен — Олимпиакос. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Спартака» Денисов назвал звёздного игрока, на которого ориентируется

Защитник «Спартака» Денисов назвал звёздного игрока, на которого ориентируется
Комментарии

Защитник московского «Спартака» Даниил Денисов ответил на вопрос, на какого игрока он ориентируется. Так, футболист красно-белых назвал защитника мадридского «Реала» и сборной Англии Трента Александер-Арнольда, который прежде выступал за «Ливерпуль».

– На кого ты ориентируешься?
– Трент, хотя этот сезон у него скомканный. Видение поля: видит всё чуть ли не до дальней лицевой. Понятно, что у него практически всегда есть два предложения за спину – то, чего не хватает нам, – но он же их видит и точно отдаёт. Выбор позиции – он не особо быстрый, но всегда в нужной точке, — приводит слова Денисова Sports.ru.

Материалы по теме
Бубнов — о Блохине и Шевченко: общаться с ними невозможно из-за их слов о России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android