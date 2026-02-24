Защитник «Спартака» Денисов назвал звёздного игрока, на которого ориентируется

Защитник московского «Спартака» Даниил Денисов ответил на вопрос, на какого игрока он ориентируется. Так, футболист красно-белых назвал защитника мадридского «Реала» и сборной Англии Трента Александер-Арнольда, который прежде выступал за «Ливерпуль».

– На кого ты ориентируешься?

– Трент, хотя этот сезон у него скомканный. Видение поля: видит всё чуть ли не до дальней лицевой. Понятно, что у него практически всегда есть два предложения за спину – то, чего не хватает нам, – но он же их видит и точно отдаёт. Выбор позиции – он не особо быстрый, но всегда в нужной точке, — приводит слова Денисова Sports.ru.