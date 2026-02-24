В «Локомотиве» рассказали о подготовке стадиона к матчу с «Пари НН» в условиях снегопада
В пресс-службе «Локомотива» рассказали о подготовке стадиона к домашнему матчу 19-го тура Мир РПЛ с «Пари НН» в условиях снегопада. Встреча между «Локомотивом» и «Пари НН», запланированная на 28 февраля, должна пройти на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток главного арбитра раздастся в 17:00 мск.
Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
28 февраля 2026, суббота. 17:00 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Мы вчера опубликовали фотографии нашего газона на «РЖД Арене», и вы можете видеть в каком состоянии он находится. Сейчас всё отлично. Игра с «Пари НН» состоится», — сообщили в пресс-службе «Локомотива» корреспонденту «Чемпионата» Николаю Баранову.
«Локомотив» после 18 туров РПЛ занимает третье место в турнирной таблице. «Пари НН» — 14-й.
