Игрок «Спартака» Кристофер Мартинс: на поле всегда пробую говорить по-русски

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс заявил, что старается говорить по-русски с партнёрами по команде. За красно-белых Мартинс выступает с 2022 года. Ранее люксембургский хавбек играл за «Янг Бойз» и «Труа».

«Я использую много русских слов. На поле я всегда пробую говорить по-русски. Это не просто, но тем не менее всегда и с россиянами, и с иностранцами тоже мы пытаемся произносить какие-то русские слова и фразы, однако тут тоже есть к чему нам стремиться», — сказал Мартинс в новом выпуске YouTube-канала «Спартак Шоу».

В нынешнем сезоне Мартинс провёл 21 матч на клубном уровне, забил два гола и сделал одну результативную передачу.