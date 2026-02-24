Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Байер 04 Леверкузен — Олимпиакос. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Спартака» Кристофер Мартинс: на поле всегда пробую говорить по-русски

Игрок «Спартака» Кристофер Мартинс: на поле всегда пробую говорить по-русски
Комментарии

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс заявил, что старается говорить по-русски с партнёрами по команде. За красно-белых Мартинс выступает с 2022 года. Ранее люксембургский хавбек играл за «Янг Бойз» и «Труа».

«Я использую много русских слов. На поле я всегда пробую говорить по-русски. Это не просто, но тем не менее всегда и с россиянами, и с иностранцами тоже мы пытаемся произносить какие-то русские слова и фразы, однако тут тоже есть к чему нам стремиться», — сказал Мартинс в новом выпуске YouTube-канала «Спартак Шоу».

В нынешнем сезоне Мартинс провёл 21 матч на клубном уровне, забил два гола и сделал одну результативную передачу.

Материалы по теме
Бубнов — о Блохине и Шевченко: общаться с ними невозможно из-за их слов о России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android