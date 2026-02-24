Павлюченко: уровень некоторых футболистов «Спартака» не соответствует уровню клуба

Бывший нападающий Роман Павлюченко высказался о текущем состоянии дел в московском «Спартаке».

— В чём видите проблему «Спартака», который даёт большую фору в очках группе лидеров?

— Я всё время говорил: у нас принято, когда команда не может что-то выиграть, виноват тренер. Потому что игроков ты не уберёшь, убирают тренера. Скажу честно, некоторые футболисты в «Спартаке» сегодня не соответствуют тому уровню, который хотят видеть от клуба. Чтобы команда боролась за чемпионство. Мне кажется, что уровень футболистов не соответствует уровню «Спартака».

— Это касается и российских игроков, и легионеров?

— 50 на 50, — сказал Павлюченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.