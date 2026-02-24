Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Байер 04 Леверкузен — Олимпиакос. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Павлюченко: уровень некоторых футболистов «Спартака» не соответствует уровню клуба

Павлюченко: уровень некоторых футболистов «Спартака» не соответствует уровню клуба
Комментарии

Бывший нападающий Роман Павлюченко высказался о текущем состоянии дел в московском «Спартаке».

— В чём видите проблему «Спартака», который даёт большую фору в очках группе лидеров?
— Я всё время говорил: у нас принято, когда команда не может что-то выиграть, виноват тренер. Потому что игроков ты не уберёшь, убирают тренера. Скажу честно, некоторые футболисты в «Спартаке» сегодня не соответствуют тому уровню, который хотят видеть от клуба. Чтобы команда боролась за чемпионство. Мне кажется, что уровень футболистов не соответствует уровню «Спартака».

— Это касается и российских игроков, и легионеров?
— 50 на 50, — сказал Павлюченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Материалы по теме
«Андрей любит громко говорить». Павлюченко ответил Аршавину на заявление о «Спартаке»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android