Даниил Денисов отреагировал на критику Фёдора Смолова

Защитник московского «Спартака» Даниил Денисов отреагировал на критическое заявление экс-нападающего «Краснодара» Фёдора Смолова. Ранее Смолов заявил, что не понимает, почему Денисов играет в стартовом составе красно-белых, и отметил, что не наблюдает у Даниила созидательной мысли.

– Как ты отнёсся к словам Смолова?

– Честно: я их не слышал. До меня они дошли через пацанов из команды, которые начали разгонять тему.

– Слова Смолова до тебя всё равно дошли. Первое, о чём подумал в тот момент?

– Не могу сказать, что было приятно, но нужно же понимать, кто с какой целью говорит. Если опытный игрок хочет тебя поддержать, он это делает. Если он хочет чего-то для себя, то пытается задеть. Мне сказали, что даже после матча с ЦСКА (1:0), когда меня назвали лучшим игроком встречи, по его мнению, я тоже так себе сыграл, — приводит слова Денисова Sports.ru.