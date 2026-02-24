Арбелоа высказался о дисквалификации Престианни после расистского скандала
Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа ответил, что он думает о дисквалификации полузащитника «Бенфики» Джанлуки Престианни на время расследования дела о расизме в отношении вингера «сливочных» Винисиуса Жуниора после первого матча (0:1) плей-офф Лиги чемпионов УЕФА между командами.
Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
17 февраля 2026, вторник. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
0 : 1
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Винисиус Жуниор – 50'
«Мы не обсуждали это в раздевалке, но моё мнение остаётся прежним: это возможность нанести удар по расизму. УЕФА всегда поддерживал эту борьбу, и теперь у него есть шанс добиться значительных результатов», — приводит слова Арбелоа AS.
О решении УЕФА временно дисквалифицировать Престианни официально было объявлено в понедельник, 23 февраля.
