Арбелоа высказался о дисквалификации Престианни после расистского скандала

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа ответил, что он думает о дисквалификации полузащитника «Бенфики» Джанлуки Престианни на время расследования дела о расизме в отношении вингера «сливочных» Винисиуса Жуниора после первого матча (0:1) плей-офф Лиги чемпионов УЕФА между командами.

«Мы не обсуждали это в раздевалке, но моё мнение остаётся прежним: это возможность нанести удар по расизму. УЕФА всегда поддерживал эту борьбу, и теперь у него есть шанс добиться значительных результатов», — приводит слова Арбелоа AS.

О решении УЕФА временно дисквалифицировать Престианни официально было объявлено в понедельник, 23 февраля.

