Байер 04 Леверкузен — Олимпиакос. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Арбелоа высказался о дисквалификации Престианни после расистского скандала

Арбелоа высказался о дисквалификации Престианни после расистского скандала
Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа ответил, что он думает о дисквалификации полузащитника «Бенфики» Джанлуки Престианни на время расследования дела о расизме в отношении вингера «сливочных» Винисиуса Жуниора после первого матча (0:1) плей-офф Лиги чемпионов УЕФА между командами.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
17 февраля 2026, вторник. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
0 : 1
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Винисиус Жуниор – 50'    

«Мы не обсуждали это в раздевалке, но моё мнение остаётся прежним: это возможность нанести удар по расизму. УЕФА всегда поддерживал эту борьбу, и теперь у него есть шанс добиться значительных результатов», — приводит слова Арбелоа AS.

О решении УЕФА временно дисквалифицировать Престианни официально было объявлено в понедельник, 23 февраля.

УЕФА дисквалифицировал Престианни после расистского скандала в матче ЛЧ «Бенфика» — «Реал»

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

Новости. Футбол
