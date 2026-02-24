Скидки
Сергей Гуренко: не сбрасываю «Локомотив» со счетов в борьбе за чемпионство РПЛ

Комментарии

Бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко высказался о шансах железнодорожников на победу в Мир Российской Премьер-Лиге — 2025/2026. Перед стартом весенней части сезона красно-зелёные занимают третье место с 37 очками и отставанием от «Краснодара» в три очка.

«Интрига будет до конца чемпионата. Надеюсь, как минимум три команды будут биться за чемпионство. Возможно, вклинится и четвёртая. Назову «Зенит», Краснодар» и ЦСКА, но «Локомотив» не сбрасываю со счетов. ЦСКА прилично усилился, хорошо играл на сборах.

Кроме ЦСКА, никто больше в плюс не сработал на трансферном рынке. Но всё покажет время. Вот армейцы сработали лучше всех», — сказал Гуренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

