В Италии жена ударила мужа ножом после его криков в адрес арбитра в матче «Наполи»

В Италии во время просмотра матча 26-го тура Серии А между «Аталантой» и «Наполи» (2:1) жена напала на мужа с ножом, полагая, что он оскорбляет её во время просмотра игры. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, 40-летний мужчина был крайне недоволен решением VAR отменить пенальти в ворота «Аталанты». Он начал нецензурно высказываться в адрес судей, а его жена подумала, что муж ругается на неё, и начала кричать на него в ответ. Следом началась ссора, во время которой жена схватила несколько кухонных ножей: одним она ударила мужа в бок, а другой метнула в стену прямо возле него.

Отмечается, что мужчина находится в реанимации, а его жена была арестована. Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия и арестовали женщину, выдвинув ей обвинения в домашнем насилии и нападении при отягчающих обстоятельствах. «Наполи», за который болел муж, проиграл со счётом 1:2.