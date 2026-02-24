Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Байер 04 Леверкузен — Олимпиакос. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В Италии жена ударила мужа ножом после его криков в адрес арбитра в матче «Наполи»

В Италии жена ударила мужа ножом после его криков в адрес арбитра в матче «Наполи»
Комментарии

В Италии во время просмотра матча 26-го тура Серии А между «Аталантой» и «Наполи» (2:1) жена напала на мужа с ножом, полагая, что он оскорбляет её во время просмотра игры. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Италия — Серия А . 26-й тур
22 февраля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Аталанта
Бергамо
Окончен
2 : 1
Наполи
Неаполь
0:1 Бёкема – 18'     1:1 Пашалич – 61'     2:1 Самарджич – 81'    

По информации источника, 40-летний мужчина был крайне недоволен решением VAR отменить пенальти в ворота «Аталанты». Он начал нецензурно высказываться в адрес судей, а его жена подумала, что муж ругается на неё, и начала кричать на него в ответ. Следом началась ссора, во время которой жена схватила несколько кухонных ножей: одним она ударила мужа в бок, а другой метнула в стену прямо возле него.

Отмечается, что мужчина находится в реанимации, а его жена была арестована. Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия и арестовали женщину, выдвинув ей обвинения в домашнем насилии и нападении при отягчающих обстоятельствах. «Наполи», за который болел муж, проиграл со счётом 1:2.

Материалы по теме
«Наполи» проиграл «Аталанте» в 26-м туре Серии А
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android