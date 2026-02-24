Скидки
Главная Футбол Новости

Атлетико М — Брюгге: стартовые составы команд на стыковой матч плей-офф ЛЧ

«Атлетико» М — «Брюгге»: стартовые составы команд на стыковой матч плей-офф ЛЧ
Комментарии

Сегодня, 24 февраля, состоится ответный стыковой матч раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся мадридский «Атлетико» (Испания) и «Брюгге» (Бельгия). Игра пройдёт на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:45 мск. В качестве главного арбитра матча выступит Клеман Тюрпен (Уллен, Франция). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
24 февраля 2026, вторник. 20:45 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Не начался
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Стартовые составы команд.

«Атлетико»: Облак, Льоренте, Пубиль, Ганцко, Руджери, Коке, Симеоне, Кардозо, Альварес, Сёрлот, Баэна.

«Брюгге»: Миньоле, Саббе, Ордоньес, Мехеле, Сейс, Дзолис, Ванакен, Ветлесен, Станкович, Трезольди, Форбш.

В первой встрече команды сыграли со счётом 3:3.

По итогам общего этапа Лиги чемпионов бельгийская команда набрала 10 очков и заняла 19-е место. Испанский клуб заработал 13 очков и расположился на 14-й строчке.

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Календарь матчей Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Клуб МЛС близок к подписанию Антуана Гризманна из «Атлетико» — Фабрицио Романо
