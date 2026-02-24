В пресс-службе стадиона «Динамо» рассказали о состоянии поля перед возобновлением сезона

В пресс-службе «ВТБ Арены — Центрального стадиона Динамо им. Льва Яшина», домашнего стадиона московского «Динамо», рассказали о состоянии поля перед стартом весенней части Мир Российской Премьер-Лиги. В воскресенье, 1 марта, бело-голубые на домашней арене примут самарские «Крылья Советов» в рамках 19-го тура РПЛ.

«Мы работаем в плановом режиме. Снегопады никак не влияют», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе стадиона «ВТБ Арены».

Московское «Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. В активе бело-голубых 21 набранное очко в 18 турах. Отрыв от зоны переходных матчей составляет шесть очков.