Байер 04 Леверкузен — Олимпиакос. Прямая трансляция
В пресс-службе стадиона «Динамо» рассказали о состоянии поля перед возобновлением сезона

В пресс-службе стадиона «Динамо» рассказали о состоянии поля перед возобновлением сезона
В пресс-службе «ВТБ Арены — Центрального стадиона Динамо им. Льва Яшина», домашнего стадиона московского «Динамо», рассказали о состоянии поля перед стартом весенней части Мир Российской Премьер-Лиги. В воскресенье, 1 марта, бело-голубые на домашней арене примут самарские «Крылья Советов» в рамках 19-го тура РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Крылья Советов
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы работаем в плановом режиме. Снегопады никак не влияют», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе стадиона «ВТБ Арены».

Московское «Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. В активе бело-голубых 21 набранное очко в 18 турах. Отрыв от зоны переходных матчей составляет шесть очков.

