Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Байер 04 Леверкузен — Олимпиакос. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ЦСКА может подписать экс-игрока «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо — источник

ЦСКА может подписать экс-игрока «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо — источник
Комментарии

ЦСКА рассматривает вариант с подписанием бывшего полузащитника «Барселоны», «Ливерпуля» и «Баварии» Филиппе Коутиньо. Об этом сообщает «Спорт-экспресс».

Ранее 33-летний футболист досрочно расторг контракт с «Васко да Гама». На текущий момент Коутиньо является свободным агентом.

Больше всего матчей в клубной карьере бразильский полузащитник провёл за «Ливерпуль» — 201. В этих встречах он отметился 54 голами и 44 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 33-летнего хавбека составляет € 3,5 млн.

После 18 туров Мир РПЛ ЦСКА набрал 36 очков и занимает четвёртое место.

Материалы по теме
Официально
Филиппе Коутиньо досрочно расторг контракт с «Васко да Гама»

Первый обладатель Кубка УЕФА из России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android