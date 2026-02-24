Скидки
Главная Футбол Новости

Педри и Ферран Торрес ответили, кого подписали бы в «Барселону» из «Реала»

Педри и Ферран Торрес ответили, кого подписали бы в «Барселону» из «Реала»
Комментарии

Футболисты «Барселоны» полузащитник Педри и нападающий Ферран Торрес в эфире шоу El Hormiguero ответили на вопрос, какого одного игрока мадридского «Реала» они забрали бы в свою команду, если бы такая возможность была. Они оба сошлись во мнении.

Педри: «Думаю, Килиана Мбаппе».

Торрес: «Да, Мбаппе», — приводит слова El Hormiguero в социальной сети Х.

В нынешнем сезоне 27-летний Мбаппе провёл 33 матча во всех турнирах, в которых отметился 38 забитыми голами и шестью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего составляет € 200 млн.

