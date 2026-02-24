Скидки
Главная Футбол Новости

«Ростсельмаш» остановит спонсирование футбольного клуба «Ростов»

«Ростсельмаш» остановит спонсирование футбольного клуба «Ростов»
Комментарии

Компания «Ростсельмаш» остановит спонсирование «Ростова» из Мир Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщает 161.ru.

«Компания «Ростсельмаш» приостанавливает спонсирование ФК «Ростов» в связи с текущей экономической ситуацией», — приводит слова пресс-службы компании 161.ru.

Жёлто-синие с 1957 по 2003 год носили название «Ростсельмаш», с 2003-го команда стала выступать со своим нынешним именем.

На данный момент ростовчане с 21 очком находятся на 11-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства. В 19-м туре чемпионата России жёлто-синие сыграют 28 февраля на выезде с «Краснодаром».

