Челестини рассказал, как новые футболисты адаптировались в ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини оценил, как прошли сборы красно-синих, а также ответил на вопрос об адаптации новых футболистов в команде. Нынешней зимой московская команда подписала защитника Матеуса Рейса, полузащитников Дмитрия Баринова и Данилу Козлова, нападающих Лусиано Гонду и Максима Воронова.

— Сборы прошли отлично, команда провела огромную работу. У нас была огромная физическая работа, мы много работали с мячом. Тем, что я видел в товарищеских матчах, я полностью удовлетворён.

– Как новички интегрируются в вашу модель и в коллектив?

– Думаю, что они отлично интегрировались как в мою концепцию игры, так и в коллектив. Считаю, что мы совершили четыре очень интересных подписания.

Гонду, Козлову и Баринову не требовалось время на адаптацию и интеграцию. Они уже знакомы с этим коллективом. Уверен, что и Матеус Рейс очень быстро интегрировался в команду.

– Разбирали ли вы уже «Ахмат»? Есть ли в голове уже состав на эту игру?

– Конечно, об этом матче мы думали с начала сборов, к нему готовились. У нас было понимание. И с начала этой недели у нас в голове есть чёткое представление, кто начнёт игру в Грозном, — сказал Челестини в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

