Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Байер 04 Леверкузен — Олимпиакос. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ювентус» близок к заключению нового контракта с полузащитником — Романо

«Ювентус» близок к заключению нового контракта с полузащитником — Романо
Комментарии

Итальянский «Ювентус» близок к подписанию нового соглашения с американским полузащитником Уэстоном Маккенни. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X. По данным источника, сделка находится на завершающей стадии.

Сообщается, что после нового раунда переговоров в последние дни Уэстон и «Ювентус» практически согласовали все детали нового соглашения. Действующий контракт центрального полузащитника с туринским клубом подходит к концу летом текущего года.

Уэстон Маккенни выступает за «Ювентус» с осени 2020 года. В итальянскую команду футболист перебрался из немецкого «Шальке». В текущем сезоне у него семь мячей и семь голевых передач в 36 матчах во всех турнирах.

Материалы по теме
Винисиуса снова оскорбят, «Юве» совершит чудо, а Хайкин пройдёт «Интер»? Интриги стыков ЛЧ
Винисиуса снова оскорбят, «Юве» совершит чудо, а Хайкин пройдёт «Интер»? Интриги стыков ЛЧ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android