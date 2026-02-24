Григорян: стилистика, с которой играет «Балтика», очень специфична, проект уникальный

Российский тренер Александр Григорян высоко отозвался о работе главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева и его команды.

«Сам Андрей Викторович и парни настолько «затравились», что будут ставить перед собой более амбициозные задачи. У них хорошая почва для такого созидания — это раскрепощённость на фоне той подготовки, которая есть у «Балтики». А я думаю, что аналогов этой подготовки нет. Во‑первых, подготовка Талалаева уникальна, потому что в современном футболе мало тренеров, которые могут так требовать.

Плюс стилистика, с которой играет «Балтика», очень специфична. Время покажет, но мне кажется, что топовых игроков ты не заставишь так действовать, с такой самоотдачей. Поэтому проект уникальный, и ребята из «Балтики», конечно, захотят реализовать себя. Думаю, минимум этот шум, который «Балтика» наделала на старте чемпионата, продолжится», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

На данный момент балтийцы находятся на пятом месте в турнирной таблице Мир РПЛ.