Президент «Барселоны»: социологический мадридизм хотел нас потопить, они очень коварны

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о своей работе в каталонском клубе, а также отметил желание «социологического мадридизма» навредить сине-гранатовым.

«Мы спасли «Барселону» от гибели. Их руки были на нашей шеи, социологический мадридизм хотел нас потопить. Бартомеу был для них полезным инструментом, но мы вмешались. Они очень коварны», — приводит слова Лапорты AS.

Лапорта вновь стал президентом «Барселоны» в 2021 году. До этого он возглавлял каталонский клуб с 2003 по 2010 год. 63-летний функционер будет участвовать в грядущих выборах сине-гранатовых, которые состоятся 15 марта.

