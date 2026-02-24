Скидки
Футбол

«Барселона» внимательно следит за защитником «Интера» Алессандро Бастони — Моретто

«Барселона» внимательно следит за защитником «Интера» Алессандро Бастони — Моретто
Комментарии

Испанская «Барселона» внимательно следит за будущим центрального защитника миланского «Интера» и сборной Италии Алессандро Бастони. Об этом сообщает инсайдер Маттео Моретто в соцсети X. По данным источника, трансферная стоимость футболиста очень высока для каталонцев, а сам игрок ведёт переговоры о продлении контракта со своим нынешним клубом.

Бастони выступает за «Интер» с лета 2019-го. За два года до этого защитник был приобретён у «Аталанты» за € 31,1 млн, но сезон-2017/2018 и сезон-2018/2019 провёл на правах аренды в клубе из Бергамо и в «Парме». В текущем сезоне у 26-летнего итальянца гол и шесть результативных передач в 32 матчах во всех турнирах.

