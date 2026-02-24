Матч между Мексикой и Исландией состоится, несмотря на беспорядки в стране — ESPN

Сборная Мексики планирует провести товарищеский матч с национальной командой Исландии, запланированный на среду, 25 февраля, на стадионе «Коррехидора» в Керетаро, несмотря на беспорядки в стране. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, сборная Мексики провела запланированную на понедельник тренировку в Керетаро. Ожидается, что игра состоится, как и планировалось, в ночь на 26 февраля в 5:00 мск.

Немесио Осегера Сервантес, известный как Эль Менчо — мексиканский наркобарон и лидер Картеля Нового поколения Халиско, был убит в воскресенье во время военной операции, что вызвало широкое негодование со стороны членов группировки. В знак протеста на улицах мексиканских городов начались беспорядки. В результате этого ряд матчей Лиги МХ и женской лиги были отменены.