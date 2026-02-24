Динияр Билялетдинов: соскучился по РПЛ после зимней паузы — впереди самое интересное

Бывший полузащитник «Локомотива», «Спартака» и сборной России Динияр Билялетдинов высказался о возобновлении Мир Российской Премьер-Лиги после зимней паузы. Первый тур в календарном году пройдёт с 27 февраля по 1 марта.

«Конечно, соскучился по РПЛ после зимней паузы. Но я только приехал со сборов молодёжной команды «Локомотив». У меня футбола хватало в нашем чемпионате России. Всё самое интересное нас ожидает впереди и в неожиданном месте», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

С декабря 2025 года Динияр Билялетдинов занимает пост ассистента тренера второй команды «Локомотива». Ранее специалист работал тренером команды железнодорожников до 17 лет.