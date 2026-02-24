Арбелоа отреагировал на слова главы «Барселоны» о вреде социологического мадридизма

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа ответил, что думает о высказываниях президента «Барселоны» Жоана Лапорты, ранее заявившего, что социологический мадридизм хотел «потопить» сине-гранатовых.

«Я не собираюсь комментировать слова кандидата Лапорты. Для меня самый большой скандал заключается в наличии дела Негрейры, которое не разрешилось даже спустя три года», — приводит слова Арбелоа AS.

Напомним, в 2023 году сине-гранатовым были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Негрейре, который работал в Королевской федерации футбола Испании (RFEF). «Барселона» обвинялась в совершении указанных выплат с 2001 по 2018 год на сумму около € 8,4 млн.

По версии каталонского клуба, Негрейра был нанят в качестве внешнего консультанта для составления технических отчётов о судействе. Бывший вице-президент CTA отрицает, что его подкупили с целью влияния на судей.

