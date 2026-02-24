«Интер» — «Будё-Глимт»: стартовые составы команд на стыковой матч плей-офф ЛЧ

Сегодня, 24 февраля, состоится ответный стыковой матч раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «Интер» (Италия) и «Будё-Глимт» (Норвегия). Игра пройдёт на стадионе «Сан-Сиро» («Джузеппе Меацца») в Милане. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. В качестве главного арбитра матча выступит Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Интер»: Зоммер, Аканджи, Бастони, Биссекк, Барелла, Энрике, Зелиньски, Димарко, Фраттези, Эспозито, Тюрам.

«Будё-Глимт»: Хайкин, Шёвольд, Бёртуфт, Гундерсен, Бьёркан, Эвьен, Берг, Брунстад, Бломберг, Хёг, Хёуге.

В первой встрече «Будё-Глимт» победил со счётом 3:1.

По итогам общего этапа Лиги чемпионов норвежская команда набрала девять очков и заняла 23-е место. Итальянский клуб заработал 15 очков и расположился на 10-й строчке.

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.