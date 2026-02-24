Скидки
Байер 04 Леверкузен — Олимпиакос. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Урал» объявил о переходе португальского легионера в армянский «Пюник»

«Урал» объявил о переходе португальского легионера в армянский «Пюник»
Комментарии

Португальский защитник Гонсалу Мигел перебрался из «Урала» в армянский «Пюник» на правах аренды. Об этом официально сообщила пресс-служба екатеринбургского клуба. 22-летний латераль будет выступать за новый клуб до конца сезона-2025/2026.

«Желаем плодотворной весны в чемпионате Армении!» — говорится в сообщении пресс-службы «Урала» в телеграм-канале.

Мигел присоединился к «Уралу» в летнее трансферное окно в статусе свободного агента. На родине он защищал цвета «Боавишты». Всего на счету футболиста шесть матчей за российский клуб в Лиге Pari и два — в Фонбет Кубке России. Результативными действиями Мигел не отметился.

