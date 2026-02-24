Скидки
Главная Футбол Новости

«Интер» — «Будё-Глимт»: после первого тайма счёт 0:0, Хайкин совершил несколько сейвов

Комментарии

В эти минуты идёт перерыв ответного стыкового матча раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором играют «Интер» (Италия) и «Будё-Глимт» (Норвегия). Встреча проходит на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. В качестве главного арбитра матча выступает Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания). На данный момент счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
24 февраля 2026, вторник. 23:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
1 : 2
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
0:1 Хёуге – 58'     0:2 Эвьен – 72'     1:2 Бастони – 77'    

В первом тайме команды голов не забили. Стоит отметить, что российский голкипер «Будё-Глимт» Никита Хайкин совершил несколько сейвов, тем самым нейтрализовав угрозу возле своих ворот в ряде опасных моментов.

В первой встрече «Будё-Глимт» победил со счётом 3:1.

По итогам общего этапа Лиги чемпионов норвежская команда набрала девять очков и заняла 23-е место. Итальянский клуб заработал 15 очков и расположился на 10-й строчке.

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Календарь матчей Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026
