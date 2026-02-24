«Интер» — «Будё-Глимт»: после первого тайма счёт 0:0, Хайкин совершил несколько сейвов

В эти минуты идёт перерыв ответного стыкового матча раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором играют «Интер» (Италия) и «Будё-Глимт» (Норвегия). Встреча проходит на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. В качестве главного арбитра матча выступает Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания). На данный момент счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В первом тайме команды голов не забили. Стоит отметить, что российский голкипер «Будё-Глимт» Никита Хайкин совершил несколько сейвов, тем самым нейтрализовав угрозу возле своих ворот в ряде опасных моментов.

В первой встрече «Будё-Глимт» победил со счётом 3:1.

По итогам общего этапа Лиги чемпионов норвежская команда набрала девять очков и заняла 23-е место. Итальянский клуб заработал 15 очков и расположился на 10-й строчке.

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.