Байер 04 Леверкузен — Олимпиакос. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Куртуа ответил, что его расстроило в словах Моуринью об эпизоде расизма в адрес Винисиуса

Комментарии

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа ответил о своём отношении к словам главного тренера «Бенфики» Жозе Моуринью, высказавшего мнение, что нападающий «сливочных» Винисиус Жуниор мог спровоцировать болельщиков празднованием гола в очном матче (0:1) команд в раунде плей-офф Лиги чемпионов. В указанной встрече бразильский вингер подвергся оскорблениям на расовой почве.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
17 февраля 2026, вторник. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
0 : 1
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Винисиус Жуниор – 50'    

«Что ж, Моуринью — это Моуринью, но меня расстраивает, что празднование Винисиуса используется с целью оправдать предполагаемый акт расизма», — приводит слова Куртуа AS.

В понедельник, 23 февраля, УЕФА временно отстранил футболиста «Бенфики» Джанлуку Престианни на время расследования дела о расизме в отношении Винисиуса. Во время матча нападающий «Реала» сообщил об оскорблениях со стороны Престианни в свой адрес.

Арбелоа высказался о дисквалификации Престианни после расистского скандала

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

Комментарии
