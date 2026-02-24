«Не чувствовал себя объектом нападок». Вингер «ПСЖ» Дуэ ответил на критику Дембеле

Вингер «ПСЖ» Дезире Дуэ отреагировал на слова нападающего «ПСЖ» Усмана Дембеле, который выразил недовольство недостатком усилий со стороны некоторых товарищей по команде в матче 22-го тура Лиги 1 с «Ренном» (1:3).
«Я всегда оставался самим собой. Выкладываюсь на полную и помогаю команде, чем могу. Это исключительно благодаря упорному труду и дисциплине, которые проявляю каждый день. Здесь меня очень хорошо поддерживают как тренерский штаб, так и мои товарищи по команде.
Лидеры имеют право высказываться и должны делать это в определённые моменты. Это нормально — чувствовать себя расстроенным после поражения. Мы очень открыты друг с другом и рады двигаться вперед вместе. Что касается слов Дембеле, то я не чувствовал себя объектом нападок», — приводит слова Дуэ Footmercato.
- 24 февраля 2026
