Джон Терри высказался об уникальности амплуа Эрлинга Холанда в современном футболе

Бывший защитник «Челси» и сборной Англии Джон Терри высказался о нападающем «Манчестер Сити» Эрлинге Холанде как об одном из последних представителей «девяток» в английском футболе.

«В академии «Челси» у нас есть нападающие под номером девять, которые смещаются в сторону, я называю это ролью Тьерри [Анри]. Они хотят получать мяч, находясь на фланге. Они как будто стремятся развернуться лицом к защитнику. Я не вижу в современном футболе много таких футболистов, кроме Холанда, которые оказывались бы на плече у центрального защитника и старались совершать забеги за спину игроков обороны», — приводит слова Терри The Touchline.