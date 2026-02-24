Арбелоа — о словах Куртуа про Моуринью: ничто не оправдывает акт расизма

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа ответил, что он думает о словах вратаря «сливочных» Тибо Куртуа, сообщившего, что его расстроили высказывания Жозе Моуринью, возглавляющего «Бенфику», после очного матча (0:1) команд в Лиге чемпионов, где нападающий испанской команды Винисиус Жуниор подвергся расистским оскорблениям. После этой встречи Моуринью высказал мнение, что бразильский вингер мог спровоцировать болельщиков празднованием своего гола.

«Я по-прежнему верю тому, что сказал на прошлой неделе, здесь и в Лиссабоне. Вини забил красивый, фантастический гол. И ничто из того, что он может сделать или сделал, не оправдывает акт расизма. Я сказал это тогда и скажу ещё раз: ничто не оправдывает акт расизма», — приводит слова Арбелоа AS.

