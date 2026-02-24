Скидки
Байер 04 Леверкузен — Олимпиакос. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Футбол

Арбелоа — о словах Куртуа про Моуринью: ничто не оправдывает акт расизма

Арбелоа — о словах Куртуа про Моуринью: ничто не оправдывает акт расизма
Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа ответил, что он думает о словах вратаря «сливочных» Тибо Куртуа, сообщившего, что его расстроили высказывания Жозе Моуринью, возглавляющего «Бенфику», после очного матча (0:1) команд в Лиге чемпионов, где нападающий испанской команды Винисиус Жуниор подвергся расистским оскорблениям. После этой встречи Моуринью высказал мнение, что бразильский вингер мог спровоцировать болельщиков празднованием своего гола.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
17 февраля 2026, вторник. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
0 : 1
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Винисиус Жуниор – 50'    

«Я по-прежнему верю тому, что сказал на прошлой неделе, здесь и в Лиссабоне. Вини забил красивый, фантастический гол. И ничто из того, что он может сделать или сделал, не оправдывает акт расизма. Я сказал это тогда и скажу ещё раз: ничто не оправдывает акт расизма», — приводит слова Арбелоа AS.

Куртуа ответил, что его расстроило в словах Моуринью об эпизоде расизма в адрес Винисиуса

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

