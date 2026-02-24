Пол Скоулз: Деклан Райс выглядит слишком эмоциональным

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз раскритиковал полузащитника «Арсенала» и сборной Англии Деклана Райса за эмоциональность.

«Когда Рой Кин собирал вокруг себя команду и вёл её за собой, в его действиях было определённое спокойствие. Когда же я смотрю на Деклана Райса, он выглядит слишком уж эмоциональным. Он полон энтузиазма и кричит: «Давай! Давай! Давай!», а потом допускает ошибку.

Когда идёшь к титулу, а впереди тебя ждут сложные матчи, то ты должен сохранять спокойствие. Думаю, по своему потенциалу Райс способен быть капитаном. Дело лишь в том, что он выглядит чересчур эмоциональным.

Мне не по душе все эти эпизоды, в одном из которых, например, Райс пытается подбодрить трибуны и тут же Коло Муани забивает гол. Я не люблю, когда люди реагируют слишком оживлённо. Кто-то скажет, что я говорю ерунду и нельзя убирать эмоции из игры. Конечно, нельзя, но их следует направлять в нужное русло. Забивать голы и праздновать их — это замечательно. Однако в эпизодах, где нужно управлять игрой, стоит сохранять спокойствие», — приводит слова Скоулза Mirror со ссылкой на подкаст The Good, the Bad and the Football.