Главная Футбол Новости

Дасаев: «Спартак» для меня — всё, когда был хоккей, убегал с уроков, чтобы посмотреть

Экс-голкипер московского «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев высказался о роли московского клуба в его жизни.

— Что для вас «Спартак»?
— Знаете, для меня «Спартак» — это всё. Мои родители, вся моя семья, мои родственники, все болели за московский «Спартак», и не только за футбольный, но и за хоккейный, за баскетбольный, хотя в то время «Спартак» Ленинград только был баскетбольный. Когда был хоккей «Спартак» — ЦСКА, я, если честно, убегал с уроков, прибегал домой, чтобы посмотреть эту игру.

И поэтому, конечно, для меня «Спартак» — это всё. И плюс, когда меня пригласили в «Спартак», наверное, и я, и вся моя семья были рады. Мама никогда не любила футбол, но потом всё-таки полюбила. И, естественно, пробыть в «Спартаке» 12 лет, играть — это дорогого стоит», — сказал Дасаев в интервью клубному каналу «Спартака».

