Байер 04 Леверкузен — Олимпиакос. Прямая трансляция
«Барселоне» интересен Омар Мармуш, «Сити» может продать игрока дешевле € 75 млн — Sport.es

«Барселона» рассматривает нападающего «Манчестер Сити» Омара Мармуша в качестве альтернативного варианта для форварда мадридского «Атлетико» Хулиана Альвареса, который по-прежнему остаётся их главной трансферной целью. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, каталонский клуб готов потратить существенную сумму на усиление нападения летом, однако не считает целесообразным платить € 150 млн, в которые «матрасники» оценивают аргентинца.

В стане сине-гранатовых уверены, что летом «Манчестер Сити» выставит Мармуша на трансфер, поскольку он не получает желаемого игрового времени. Вероятно, «горожане» будут готовы продать 27-летнего форварда дешевле € 75 млн — суммы, за которую они приобрели его у «Айнтрахта» зимой 2025 года.

В нынешнем сезоне Мармуш принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 65 млн.

