Байер 04 Леверкузен — Олимпиакос. Прямая трансляция
Хедира: празднования Винисиуса? Иногда он может и провоцировать, тут ничего нового

Бывший футболист «Реала» и сборной Германии Сами Хедира поделился мнением о празднованиях голов бразильского нападающего «сливочных» Винисиуса Жуниора, которые иногда вызывают двоякое впечатление у футбольной общественности.

«Празднования Вини? Иногда он может и провоцировать, тут ничего нового. Ему следует помнить, что он является примером для миллионов детей, каковыми в своё время были Криштиану Роналду и Лионель Месси. Криштиану тоже часто проявлял своё эго, но через время осознал влияние этого, приняв на себя роль лидера. Это следующий шаг для Вини.

Однако ничто не может оправдать расистские оскорбления. Никто не может оскорблять кого-либо на основании цвета кожи или происхождения. Жаль, что приходится повторять это снова и снова», — приводит слова Хедиры AS.com.

