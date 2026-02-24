Скидки
Байер 04 Леверкузен — Олимпиакос. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

В «ПСЖ» рассказали о состоянии Дембеле и Фабиана Руиса перед игрой с «Монако»

Французский «Пари Сен-Жермен» опубликовал медицинскую сводку перед вторым стыковым матчем Лиги чемпионов сезона-2025/2026 с «Монако», в которой среди прочего сообщил о состоянии здоровья нападающего Усмана Дембеле, получившего травму в первой игре между командами. Встреча состоится в среду, 25 февраля, и начнётся в 23:00 мск.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
25 февраля 2026, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Монако
Монако, Монако
«Усман Дембеле и Сенни Маюлу возобновили индивидуальные тренировки. Фабиан Руис продолжает индивидуальные занятия. Кентен Нджанту продолжает восстановительную программу», — говорится в сообщении пресс-службы на официальном сайте «ПСЖ».

По итогам общего этапа Лиги чемпионов парижский клуб заработал 14 очков и расположился на 11-й строчке. Монегасская команда набрала 10 очков и заняла 21-е место.

