В «ПСЖ» рассказали о состоянии Дембеле и Фабиана Руиса перед игрой с «Монако»

Французский «Пари Сен-Жермен» опубликовал медицинскую сводку перед вторым стыковым матчем Лиги чемпионов сезона-2025/2026 с «Монако», в которой среди прочего сообщил о состоянии здоровья нападающего Усмана Дембеле, получившего травму в первой игре между командами. Встреча состоится в среду, 25 февраля, и начнётся в 23:00 мск.

«Усман Дембеле и Сенни Маюлу возобновили индивидуальные тренировки. Фабиан Руис продолжает индивидуальные занятия. Кентен Нджанту продолжает восстановительную программу», — говорится в сообщении пресс-службы на официальном сайте «ПСЖ».

По итогам общего этапа Лиги чемпионов парижский клуб заработал 14 очков и расположился на 11-й строчке. Монегасская команда набрала 10 очков и заняла 21-е место.