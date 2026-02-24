Скидки
Байер 04 Леверкузен — Олимпиакос. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Чистый, аккуратный город». Арендованный «Ахматом» у ЦСКА Абдулкадыров — о Грозном

Комментарии

Защитник Джамалутдин Абдулкадыров, перебравшийся в зимнее трансферное окно из ЦСКА в «Ахмат» на правах аренды, поделился впечатлениями от знакомства с новой командой, а также высказался о Грозном, в котором базируется клуб.

— Какие у тебя впечатления после первых тренировок с командой?
— Я приехал буквально вчера (интервью записано 23 февраля. – Прим. «Чемпионата»), даже не на днях. Толком ещё ничего не посмотрел в Грозном, но я был тут пару раз несколько лет назад.

Город чистый, аккуратный и спокойный. Самое главное, что ничего не будет отвлекать меня от работы. Игроки, персонал и тренерский штаб тепло меня встретили. Большое спасибо им за это, — сказал Абдулкадыров в интервью официальному сайту «Ахмата».

