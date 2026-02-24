Престианни намерен заявить, что Винисиус первым назвал его гномом — The Times
Полузащитник «Бенфики» Джанлука Престианни, обвиняемый в расистских оскорблениях в адрес нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора, намерен заявить, что он допустил некорректное высказывание в адрес бразильца во время очного матча (0:1) команд в Лиге чемпионов, поскольку тот первым назвал его гномом. Об этом сообщает The Times.
Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
17 февраля 2026, вторник. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
0 : 1
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Винисиус Жуниор – 50'
По информации источника, аргентинский футболист будет строить свою защиту в сложившейся ситуации на том, что его слова стали ответом на оскорбления Винисиуса. При этом подчёркивается, что подобная защита не будет считаться оправданием для дискриминационных оскорблений.
Как отмечает источник, рост Престианни составляет 165 см.
