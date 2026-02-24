Арендованный у ЦСКА Абдулкадыров рассказал о беседе с Черчесовым перед переходом в «Ахмат»

Новичок «Ахмата» Джамалутдин Абдулкадыров поделился деталями разговора с главным тренером грозненцев Станиславом Черчесовым перед переходом из ЦСКА на правах аренды. Защитник будет выступать за клуб из столицы Чечни до конца сезона-2025/2026.

— Насколько близость Грозного к твоему дому, Махачкале, была определяющей?

— Это скорее был второстепенный фактор. Но приятно, что мои родные и близкие смогут посещать каждый мой матч.

— У тебя состоялся разговор со Станиславом Черчесовым накануне твоей аренды?

— До подписания контракта с «Ахматом» я переговорил с главным тренером. Мы обсудили, зачем я сюда переезжаю, какие у меня цели, и он мне рассказал, какие у него требования и во что мы будем играть, — сказал Абдулкадыров в интервью на официальном сайте «Ахмата».