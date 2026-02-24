Скидки
Главная Футбол Новости

Каррагер: «Манчестер Юнайтед» уже практически гарантировал себе место в топ-4 АПЛ

Экс-футболист «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер высказался о претендентах на завершение нынешнего сезона в верхней четвёрке турнирной таблицы английской Премьер-лиги.

«Думаю, «Манчестер Юнайтед» уже практически гарантировал себе место в топ-4. Не могу себе представить, чтобы у них это вдруг не получилось.

«Астон Вилла» сейчас теряет очки, а по четвергам она выступает в еврокубках. «Ливерпуль» и «Челси» играют в Лиге чемпионов, а ещё они продолжают борьбу в Кубке Англии. Обе команды захотят как можно лучше проявить себя в данных турнирах — дойти до полуфинала или финала как минимум», — приводит слова Каррагера The Touchline.

Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
«Тоттенхэм» стоит на вылет! Прав Каррагер». Елагин — о поражении «шпор» от «Арсенала»
