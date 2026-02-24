Президент «Барселоны»: мы хотели вернуть Месси в 2023 году, но он выбрал «Интер Майами»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, что каталонский клуб хотел вернуть нападающего Лионеля Месси в 2023 году, когда он покинул «ПСЖ».

«Мне бы хотелось отдать ему дань уважения и установить памятник, чего он заслуживает. Мы пытались вернуть его в 2023 году, но Месси решил перейти в «Интер Майами». Клуб отнёсся к этому с уважением. Мы много дали Лео, и Месси много дал «Барселоне», поэтому он заслуживает прощального матча. Месси — настолько культовая фигура, что заслуживает памятника рядом с Кубалой и Круиффом.

Было время, когда взаимоотношения были напряжёнными. Я убеждён, что он хотел продлить контракт, однако вокруг него были люди, которые не возражали против перехода в «ПСЖ», откуда ему поступило очень привлекательное предложение. Уверен, что Лео хотел остаться. Мы старались сделать это, но финансовое положение «Барселоны» не позволяло подобного. В жизни всегда можно добиться большего, однако та финансовая ситуация была критической», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo со ссылкой на эфир 2Cat.

