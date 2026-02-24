Президент Мексики Шейнбаум заявила, что для проведения ЧМ-2026 есть «все гарантии»

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум гарантировала безопасность в период проведения в стране чемпионата мира 2026 года. Как сообщает Reuters, во вторник, 24 февраля, Шейнбаум заявила, что есть «все гарантии», что страна сможет принять матчи ЧМ-2026. Также президент Мексики заверила, что не видит «никакого риска» для болельщиков, которые посетят турнир.

В воскресенье в результате специальной операции Вооружённых сил Мексики был убит лидер одного из крупнейших наркокартелей страны «Новое поколение Халиско» (CJNG) Немесио Осегера, также известный как Эль Менчо. После этого в нескольких городах Мексики начались беспорядки.

Чемпионат мира 2026 года должен пройти трёх странах – США, Мексике и Канаде – с 11 июня по 19 июля. В Мексике встречи турнира состоятся в Мехико, Монтеррее и Гвадалахаре.