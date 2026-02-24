Экс-форвард ЦСКА Кирилл Панченко составил символическую сборную из бывших одноклубников

Экс-нападающий ЦСКА и московского «Динамо» Кирилл Панченко составил символическую сборную из футболистов, с которыми на том или ином этапе карьеры ему довелось играть.

«Вопрос сложный, но интересный. Голкипер, конечно, Игорь Акинфеев. Четыре защитника: Сергей Игнашевич, Алексей Березуцкий. Или Василий Березуцкий, оба хорошо выглядели в своё время. Справа — Алексей Козлов. Слева в защите —Юрий Жирков.

Опорная зона, два полузащитника — Саша Зотов и Роман Ерёменко. Справа пусть будет Алан Дзагоев. Слева, ну, поставлю себя. Ну и, наверное, Сейду Думбия в нападении плюс… Я не так много играл с Вагнером Лавом, но всё равно мне доводилось выходить с ним на поле, поставлю Сейду Думбия и Вагнера Лава», — сказал Панченко в интервью пресс-службе РПЛ в телеграм-канале.

Символическая сборная бывших одноклубников Кирилла Панченко:

Игорь Акинфеев, Алексей Козлов, Сергей Игнашевич, Алексей Березуцкий/Василий Березуцкий, Юрий Жирков, Александр Зотов, Роман Ерёменко, Алан Дзагоев, Кирилл Панченко, Сейду Думбия, Вагнер Лав.