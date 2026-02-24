Скидки
Байер 04 Леверкузен — Олимпиакос. Прямая трансляция
23:00 Мск
«Зачем вы мне звоните?» Сперцян рассказал про интерес «Лидса» к нему этой зимой

«Зачем вы мне звоните?» Сперцян рассказал про интерес «Лидса» к нему этой зимой
Комментарии

Полузащитник и капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян сообщил, что за полтора дня до закрытия зимнего трансферного окна к нему обратились насчёт потенциального перехода в «Лидс».

— За полтора дня [до закрытия трансферного окна] мне звонит человек и говорит: «Слушай, там «Лидс» готов прислать тебе оффер — аренда с выкупом». Я говорю: «Зачем вы мне звоните? Вы кто вообще?» У меня как бы нет агента. Я говорю: «Звоните в клуб! Что вы мне звоните? Один день остался» В общем, я это вообще серьёзно не воспринял. И вот так происходит постоянно.

– При этом «Лидс» был и летом, как понимаю, в самый последний момент.
– «Лидс» был летом, чемпионской зимой — и вот сейчас опять. Я говорю: «Это невозможно! За один день до закрытия окна».

– Это даже неуважительно к тебе выглядит. Аренда с правом выкупа в последний день. Как будто ты играешь в третьем дивизионе Болгарии.
– Тем более я уверен, что у них есть контакты клуба. Если вы хотите или думаете об этом — наберите уже сразу в клуб! Получается, каждые полгода разные люди звонят, — сказал Сперцян в видео на YouTube-канале Фёдора Смолова Smol Talk.

Эдуард Сперцян высказался в день рождения «Краснодара»

