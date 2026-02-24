Сперцян ответил, перешёл ли бы он в «Зенит» на «невероятные» деньги

Полузащитник и капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян ответил на вопрос о потенциальном переходе в «Зенит».

– Вот «Зенит» приходит к тебе сейчас с предложением на какие-то невероятные деньги и готов заплатить за тебя «Краснодару».

– Ну это же невозможно.

– Почему?

– Камон, ну невозможно!

– Невозможно что именно, что ты перейдёшь? Ты сам никогда не перейдёшь или невозможно, что такое в принципе произойдёт?

– Из «Краснодара» я не перейду.

– То есть в России ты будешь играть только за «Краснодар»?

– Да, — сказал Сперцян в видео на YouTube-канале Фёдора Смолова Smol Talk.

Сперцян является воспитанником «Краснодара». В составе взрослой команды «быков» полузащитник провёл 168 матчей во всех турнирах, в которых отметился 53 голами и 43 результативными передачами.

