Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Байер 04 Леверкузен — Олимпиакос. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сперцян ответил, перешёл ли бы он в «Зенит» на «невероятные» деньги

Сперцян ответил, перешёл ли бы он в «Зенит» на «невероятные» деньги
Комментарии

Полузащитник и капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян ответил на вопрос о потенциальном переходе в «Зенит».

– Вот «Зенит» приходит к тебе сейчас с предложением на какие-то невероятные деньги и готов заплатить за тебя «Краснодару».
– Ну это же невозможно.

– Почему?
– Камон, ну невозможно!

– Невозможно что именно, что ты перейдёшь? Ты сам никогда не перейдёшь или невозможно, что такое в принципе произойдёт?
– Из «Краснодара» я не перейду.

– То есть в России ты будешь играть только за «Краснодар»?
– Да, — сказал Сперцян в видео на YouTube-канале Фёдора Смолова Smol Talk.

Сперцян является воспитанником «Краснодара». В составе взрослой команды «быков» полузащитник провёл 168 матчей во всех турнирах, в которых отметился 53 голами и 43 результативными передачами.

Материалы по теме
«Зачем вы мне звоните?» Сперцян рассказал про интерес «Лидса» к нему этой зимой

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android