Невилл: «Манчестер Юнайтед» может занять третье место в АПЛ

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед», а ныне футбольный эксперт Гари Невилл выразил мнение, что «красные дьяволы» могут занять третье-четвёртое место в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги.

«У команды есть невероятная возможность финишировать в четвёрке. Думаю, так и будет. Другие команды начинают выступать в еврокубках – у них есть отвлекающие факторы. У «Манчестер Юнайтед» таких отвлекающих факторов нет.

Манкунианцы не особо хорошо сыграли с «Эвертоном», но они начинают добиваться успеха в таких матчах, в которых раньше бы не смогли это сделать. Думаю, что «Манчестер Юнайтед» может занять третье место. Я действительно так считаю. Ещё пару недель назад я говорил, что «Астон Вилла» может немного откатиться назад.

Посмотрите на игроков «Манчестер Юнайтед» – кажется, что у них хорошее настроение. Они побеждают, когда играют хорошо, они побеждают, когда играют плохо, они заработали очко, даже когда играли плохо против «Вест Хэма», так что всё начинает складываться удачно. Команда показывает очень хорошие результаты, думаю, что они займут третье или четвёртое место», – приводит слова Невилла Sky Sports.

На данный момент манкунианцы набрали 48 очков в 27 встречах и занимают четвёртое место в турнирной таблице АПЛ.

