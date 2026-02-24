Скидки
Итальянский тренер «Зенита» поделился деталями общения с новичками Джоном Джоном и Дураном

Итальянский тренер «Зенита» поделился деталями общения с новичками Джоном Джоном и Дураном


Тренер «Зенита» по физподготовке Иван Карминати рассказал, как общается с новичками сине-бело-голубых Джоном Джоном и Джоном Дураном. Бразилец и колумбиец присоединились к санкт-петербургской команде в зимнее трансферное окно.

— Вы всегда отмечаете, что очень важно найти личный контакт с каждым игроком. С новичками Джоном Джоном и Дураном он уже налажен?
— С точки зрения общего языка в буквальном смысле это не сложно. С Джоном Джоном общаемся, можно сказать, на португало-итало-испанском. Что касается Джона Дурана, он хорошо знает английский. Вообще же, когда приезжает новый игрок, он поначалу выполняет много индивидуальной работы. А значит, в этот период немало времени проводишь именно с ним. Это позволяет найти общий язык и контакт. В том числе в плане обычных общечеловеческих отношений.

— Изучаете новичка заранее, чтобы знать, с кем придётся иметь дело?
— Конечно. Читаю о его предыдущей карьере, собираю данные о работоспособности, так что определённая предварительная картина складывается. Что касается менталитета, то тут загадывать заранее нет смысла. Лучше увидеть человека вживую, начать общаться и тогда понять, какой к нему нужен подход, — приводит слова Карминати «Матч ТВ».

