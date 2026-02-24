Куртуа ответил Чилаверту, заявившему, что Винисиус первым оскорбляет «всех подряд»

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа отреагировал на слова бывшего голкипера сборной Парагвая Хосе Луиса Чилаверта, ранее поддержавшего полузащитника «Бенфики» Джанлуку Престианни, обвиняющегося в расистских оскорблениях в адрес нападающего «сливочных» Винисиуса Жуниора. Инцидент с возможным расизмом в адрес бразильца произошёл во время очного матча (0:1) команд в Лиге чемпионов.

В частности, Чилаверт подчеркнул: «Винисиус первым оскорбляет всех подряд, и на видео это отчётливо видно. 90% игроков «Реала» — чернокожие. Почему у них никогда нет проблем, а у Винисиуса проблемы со всеми?»

– Вас разочаровали слова Чилаверта?

– Да, это прискорбно. Нельзя говорить такие вещи. Это ещё одно оскорбление. Такие вещи не вписываются в современный мир. Тем более что это говорит бывший профессиональный футболист, — приводит слова Куртуа AS.

