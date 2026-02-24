Скидки
Главная Футбол Новости

Экс-ассистент Манчини в «Зените» высказался о работе в штабе Сергея Семака

Экс-ассистент Манчини в «Зените» высказался о работе в штабе Сергея Семака
Комментарии

Тренер «Зенита» по физподготовке Иван Карминати, пришедший в команду в период работы в клубе итальянского главного тренера Роберто Манчини, рассказал о взаимодействиях с тренерским штабом российского специалиста Сергея Семака.

«Я пришёл в «Зенит» при Роберто Манчини. И когда он ушёл, а потом чуть позже – и мой коллега Андреа Сканавино, конечно, бывали моменты, когда ты понимал, что остаёшься один. В такие минуты невольно задумываешься: а что будет дальше?

Но у меня всегда была поддержка со стороны коллег. Очень тепло принял Сергей Семак и весь его тренерский штаб. Поэтому никогда не ощущал себя в «Зените» одиноким. Ну а если становится немного грустно, я просто иду в итальянский ресторан», — приводит слова Карминати «Матч ТВ».

