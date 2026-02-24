Стало известно, в чём Неймар видит главную миссию на текущем этапе своей карьеры

Нападающий «Сантоса» Неймар считает выступление в составе сборной Бразилии на чемпионате мира — 2026 своей главной миссией на нынешнем этапе карьеры. Об этом сообщает ESPN.

По данным источника, футболист всё чаще обсуждает это со своими одноклубниками в раздевалке, предпочитая данную тему разговорам о чём-либо другом.

Неймар является воспитанником «Сантоса». За всё время в клубе из Сан-Паулу Неймар провёл 254 матча во всех турнирах, в которых он отметился 147 голами и 71 результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.