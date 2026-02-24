Скидки
Иньеста оценил шансы Ямаля выиграть «Золотой мяч»

Иньеста оценил шансы Ямаля выиграть «Золотой мяч»
Комментарии

Бывший футболист «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста высказался о шансах вингера каталонского клуба и испанской национальной команды Ламина Ямаля выиграть «Золотой мяч».

«Всё зависит от того, продолжит ли он прогрессировать. У него есть талант для этого, есть трудолюбие – это серьёзный вызов для него.

У него есть всё, чтобы добиться этого. Надеюсь, он сохранит тот прогресс, который демонстрирует сейчас, потому что это очень важно – прежде всего для болельщиков «Барселоны» и для испанцев – иметь игрока такого уровня», – приводит слова Иньесты Marca.

В нынешнем сезоне 18-летний Ямаль провёл 33 матча во всех турнирах, в которых отметился 15 забитыми голами и 14 результативными передачами.

