Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Помощник Дика Адвоката сообщил, что 78-летний тренер завершил карьеру

Помощник Дика Адвоката сообщил, что 78-летний тренер завершил карьеру
Комментарии

Кор Пот, являющийся многолетним помощником экс-тренера сборной России Дика Адвоката, ответил на вопрос о будущем 78-летнего специалиста.

«Вернёмся ли мы к работе в будущем? По-хорошему, это была наша последняя работа», — приводит слова Пота Odds.ru.

В понедельник, 23 февраля, Адвокат покинул пост главного тренера сборной Кюрасао. Пот ушёл из национальной команды вместе с ним.

Нидерландский специалист возглавлял Кюрасао с 2024 года. Под его руководством команда заполучила путёвку в финальную часть чемпионата мира — 2026.

В России Адвокат работал главным тренером «Зенита» и национальной команды. Сине-бело-голубых нидерландец привёл к победе в чемпионате России, а также выигрывал Кубок и Суперкубок УЕФА.

Дик Адвокат покинул сборную Кюрасао за 3,5 месяца до начала чемпионата мира — 2026

